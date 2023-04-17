Гризманн признался, что наслаждается игрой в «Атлетико»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал очередную победу команды в ла лиге. Мадридцы обыграли «Альмерию» (2:1). Француз оформил дубль.

«Сейчас я показываю свой уровень и наслаждаюсь игрой в «Атлетико». Отдаю все силы команде и тренеру», — заявил игрок после матча.

«Атлетико» одержал шестую победу подряд. Команда Диего Симеоне с 60 очками закрепилась на третьей строчке ла лиги. «Альмерия» — на 17-й строчке с 30 очками.