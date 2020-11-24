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Гризманн: «Принимаю критику — лучший я еще не появился. Но я легкая мишень»

04:15
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал критику в свой адрес.

«Я принимаю критику, потому что лучший Гризманн еще не появился. Но я легкая мишень, потому что я не говорю и не позволяю обсуждать это окружающим. За полтора года у меня было три тренера, а еще эта пандемия. Нужно время, чтобы привыкнуть к изменениям в схеме и к партнерам, а они должны привыкнуть ко мне», — приводит слова Гризманна Marca со ссылкой на Movistar.

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