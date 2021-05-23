Гризманн подвел итоги сезона ла лиги: «Разочарованы. Самым главным была победа»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал итоги сезона чемпионата Испании.

«Нам все еще больно, мы проиграли в некоторых важных играх, и теперь нам нужно отдохнуть и посмотреть, что можно улучшить в следующем году, чтобы попытаться стать командой, которая в состоянии выиграть все.

Самым главным для нас была победа. Мы разочарованы, надо работать. Будем продолжать совершенствоваться», - приводит слова Гризманна Sport.es.

22 мая «Атлетико» в 38-м туре ла лиги обыграл «Вальядолид» на выезде со счетом 2:1 и сохранил первое место. «Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Барселона» заняла третье итоговое место.