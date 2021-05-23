Гризманн подвел итоги сезона ла лиги: «Разочарованы. Самым главным была победа»
Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал итоги сезона чемпионата Испании.
«Нам все еще больно, мы проиграли в некоторых важных играх, и теперь нам нужно отдохнуть и посмотреть, что можно улучшить в следующем году, чтобы попытаться стать командой, которая в состоянии выиграть все.
Самым главным для нас была победа. Мы разочарованы, надо работать. Будем продолжать совершенствоваться», - приводит слова Гризманна Sport.es.
22 мая «Атлетико» в 38-м туре ла лиги обыграл «Вальядолид» на выезде со счетом 2:1 и сохранил первое место. «Реал» в параллельной встрече с тем же счетом победил дома «Вильярреал» и занял второе место. «Барселона» заняла третье итоговое место.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/griezmann-hemos-fallado-partidos-importantes-11752079
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