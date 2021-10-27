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Гризманн поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут

Гризманн поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут
15:00
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Форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн в своем Twitter поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» и молодежной сборной Австралии Джошуа Карвалло, который совершил каминг-аут. Он стал первым открытым геем в профессиональном футболе.

«Горжусь тобой, Джошуа Карвалло», — написал француз.

Сегодня, 27 октября, Кавалло объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Отметим, Гризманн не раз открыто заявлял, что гордится спортсменами, совершившими каминг-аут. Он также высказывался в поддержку ЛГБТ.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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