Гризманн поддержал австралийского футболиста, совершившего каминг-аут

Форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн в своем Twitter поддержал полузащитника «Аделаиды Юнайтед» и молодежной сборной Австралии Джошуа Карвалло, который совершил каминг-аут. Он стал первым открытым геем в профессиональном футболе.

«Горжусь тобой, Джошуа Карвалло», — написал француз.

Сегодня, 27 октября, Кавалло объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Отметим, Гризманн не раз открыто заявлял, что гордится спортсменами, совершившими каминг-аут. Он также высказывался в поддержку ЛГБТ.