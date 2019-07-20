Гризманн плакал от счастья, когда стал игроком "Барселоны"

Новичок "Барселоны", нападающий Антуан Гризманн признался, что был очень рад, когда осуществился его переход в каталонскую команду, сообщает Marca.

12 июля Гризманн перешел из "Атлетико" в "Барселону". Каталонцы выплатили мадридцам 120 миллионов евро за 28-летнего француза.

– Тогда я связался с отцом. Позвонил ему по телефону и начал плакать от счастья, потому что все было сделано. Я был со своими друзьями, женой и детьми, и это был невероятный момент, – приводит слова Гризманна Marca. – Понимаю, что меня будут освистывать фанаты "Атлетико". Это часть футбола: они действительно любили меня, и когда кто-то уходит, это может причинить боль. Так было и в "Реале Сосьедад": мое первое возвращение туда было непростым, но этот клуб и "Атлетико" всегда будут в моем сердце, потому что они дали мне так много.

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