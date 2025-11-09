Гризманн опередил Месси по числу голов в Ла лиге

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил два гола в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:1).

34-летний француз забил в Ла лиге 138 голов и опередил аргентинского форварда Лионеля Месси, который в матчах за «Барселону» записал на свой счет 137 точных ударов, сообщает SportsCenter.

Португальский форвард Криштиану Роналду в играх за «Реал» в чемпионате Испании забил 120 голов.

В сезоне-2025/26 Гризманн в 16 матчах во всех турнирах забил пять голов.