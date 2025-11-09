Футбол
9 ноября, 07:53

Гризманн опередил Месси по числу голов в Ла лиге

Павел Лопатко

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн забил два гола в матче 12-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (3:1).

34-летний француз забил в Ла лиге 138 голов и опередил аргентинского форварда Лионеля Месси, который в матчах за «Барселону» записал на свой счет 137 точных ударов, сообщает SportsCenter.

Португальский форвард Криштиану Роналду в играх за «Реал» в чемпионате Испании забил 120 голов.

В сезоне-2025/26 Гризманн в 16 матчах во всех турнирах забил пять голов.

  • korkodil

    Уже более двух суток висит неправильная информация, исправлять никто и не собирается.

    11.11.2025

  • Djin Ignatov

    Похоже Копалка по сути даже не знает что Представляет из себя Месси в Мировом футболе и кто такой все таки Гризман по отношению к Месси ! Уверен , завтра он получит команду СВЕРХУ и сравнит нашего Дзюбу с ним ! Или того же Тюкавина или нашего лучшего бомбардира чемпионата - Холопова !!

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетанский бред бреденка. Доед не только автора такой ахинеи, но и тех, кто эту хрень выкладывает в печать.

    10.11.2025

  • Андрей

    Гризман - лучший по числу голов в Ла лиге под началом одного тренера.Автора статьи- уволить!Позор!

    09.11.2025

  • Желтый полосатик

    Как эта новость звучит на самом деле: Гризманн побил рекорд Ла Лиги по голам при одном тренере. Ранее он принадлежал Лионелю Месси, который забил 137 голов за «Барселону» при Хосепе Гвардиоле. Г-н Лопатко, учите матчасть

    09.11.2025

  • Иньес Андреста

    Чую, Гризманн проплатил статейку

    09.11.2025

  • Андрей

    Месси -474 гола в Ла Лиге

    09.11.2025

  • Flamenco

    Ла Лига Лео -474 Криштиану- 310

    09.11.2025

  • Flamenco

    Месси забил- Севильи -37, Атлетоко -32, Реалу -26, ---------- леванте-- Арсеналу-9

    09.11.2025

  • Berkut-7

    137 голов даже Дзюба забил бы,а у Месси там под 400 минимум было ....Лопатко не закапывайся дружище глубоко.

    09.11.2025

  • Flamenco

    поймите, человек с лопатой в кочегарке на 40 каком-то окуне со счета сбился... Вот что делает животворящий шмурдяк:rofl::rofl::rofl:

    09.11.2025

  • Анжиецц

    Понятно, что Павлик - дебил, что такими лопатками забита почти вся некогда нормальная спортивная газета. Увы, времена такие настали, их время. Меня другое интересует: ГДЕ? Где он надыбал такую инфу, где взял эти цифры? Ведь на чём-то он основывался? Где источник этих бесценных знаний?

    09.11.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Таких тупых из психушки тута пожалуй еще не было. лопаткин начал новую эру в секаса по уровню бреда и тупости.:weary::thumbsdown::middle_finger::middle_finger: Ниже там написали стату, но чисто в Ла-Лиге меньше, но 474- это явно больше чем 137.

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    Ага, потом запил пивом и остановил Месси))

    09.11.2025

  • Flamenco

    походу он выпил и увидел северное сияние))

    09.11.2025

  • Flamenco

    Не журналист, а настоящий кочегар)) и знаток футбола)) развеселил, талантлив чертяга)).. не газета, а вокруг смеха, побольше бы таких писарчуков в СЭКСе...

    09.11.2025

  • m_16

    Может они считают голы в ворота Леванте? :))) Хотя здесь уже слишком дофига.

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    Федя!...Дичь!:duck::stew:

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    Павлик, не греби говно лопатой....Проверяй то что пишешь.

    09.11.2025

  • Иванова Кира

    Месси забил 672 гола в 778 матчах за 17 лет в каталонском клубе (с 2004 по 2021 год). С учётом товарищеских встреч Месси оформил за «Барселону» 720 голов. Рекордсмен «Барселоны» по количеству голов во всех турнирах за один сезон: 73. ... Рекордсмен чемпионата Испании по количеству голов, забитых на выезде за всю историю: 197... Лопатка бухал вчера или там тяжёлая наркота была?)):joy::rofl::champagne::champagne_glass::smoking::syringe:

    09.11.2025

  • Дичь какая-то

    какая-то дичь

    09.11.2025

  • Иньес Андреста

    672 у Месси. Бедный Гризманн, ему жизни не хватит

    09.11.2025

  • Sam17

    Вы ничего не перепутали? Месси за свою длительную карьеру в Барселоне забил всего 137 голов в ла лиге??? Шутите, наверное?)

    09.11.2025

