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Гризманн — о победе над «Гранадой»: «Понимали, что соперник силен»

9 января 2021, 23:41
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Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн поделился эмоциями после матча 18-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» (4:0). В этой встрече француз оформил дубль.

«Нам необходимо было взять эти три очка. Я доволен работой команды и серией побед. Мы понимали, что соперник силен и на их поле будет непросто. Мы хорошо начали игру, поэтому во втором тайме смогли немного расслабиться», — цитирует Гризманна Marca.

После 18 туров «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице ла лиги, отставая от лидирующего «Атлетико» на 4 балла.

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