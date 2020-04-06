Гризманн не уйдет из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн не покинет команду перед следующим сезоном, информирует Marca. Руководство каталонцев рассчитывает на француза. Ранее сообщалось, что чемпион мира 2018 года войдет в сделку по форварду «ПСЖ» Неймару.

Гризманна не собираются продавать. После года адаптации у него будет минимум еще один сезон.

Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019 года из «Атлетико» за 120 миллионов евро. В сезоне-2019/20 француз забил 14 голов и отдал 4 результативных передачи в 37 матчах за «сине-гранатовых». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 120 миллионов евро.