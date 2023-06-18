Гризманн: «Хочу выиграть ла лигу с «Атлетико» и попытаться сделать что-то особенное в Лиге чемпионов»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн не планирует покидать команду этим летом. Футболист намерен выиграть с мадридцами ла лигу.

«Я хочу остаться в «Атлетико». Рад быть здесь, моя семья — тоже. Хочу выиграть ла лигу с «Атлетико» и попытаться сделать что-то особенное в Лиге чемпионов», — сказал француз T?l?foot.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» может подписать Гризманна в качестве замены Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Гризманн провел 48 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач.