Гризманн назвал условия, при которых перейдет в MLS

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн признался, что мечтает завершить карьеру в MLS. В марте французу исполнилось 29 лет.

— Победа в ла лиге и Лиге чемпионов с «Барсой» является мечтой и моей целью, — цитирует LA Times Гризманна. — Также впереди еще один чемпионат мира в Катаре. И после этого можно перебраться в MLS. Не знаю в какую команду, но я действительно хочу играть там. Для меня цель — закончить мою карьеру в Соединенных Штатах, имея возможность играть хорошо, быть важной частью команды и бороться за титулы.