Гризманн назвал свои любимые голы

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн назвал свои любимые голы в клубной карьере.

«Первый я забил против «Лиона», когда играл за «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов. Второй — это первый гол, забитый на «Ванда Метрополитано» в ворота «Малаги». Мне он нравится, потому что благодаря этому голу мое имя войдет в историю клуба и стадиона», — цитирует AS Гризманна.

31-летний француз за свою карьеру выступал за «Реал Сосьедад», «Барселону» и «Атлетико». На его счету 228 голов в 592 матчах на клубном уровне.