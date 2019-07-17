Гризманн назвал Месси лицом футбола

Новичок "Барселоны" Антуан Гризманн поделился мнением о лидере каталонского клуба Лионеле Месси.

– Он номер один, как Леброн Джеймс в баскетболе, – сказал Гризманн в интервью пресс-службе клуба. – Леброн – лицо баскетбола так же, как Месси лицо футбола.

Контракт с Гризманном рассчитан на 5 лет (до 30 июня 2024 года), отступные за игрока составляют 800 миллионов евро. В минувшем сезоне форвард выступал за "Атлетико". Он провел 47 матчей в составе мадридского клуба, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

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