Гризманн: «Накопилось много всего. С меня хватит»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн дал интервью телеканалу Movistar.

Сообщается, что француз расскажет о взаимоотношениях с форвардом Лионелем Месси. Интервью выйдет во вторник.

«Я не выступал с момента прихода в «Барселону». Как я сказал тогда, хочу говорить не за пределами поля, а на нем.

Играть в футбол получается у меня лучше всего. Но пора расставить все по своим местам. Накопилось много всего. С меня хватит», — приводит слова Гризманна Diario Sport.

29-летний Гризманн в текущем сезоне провел 10 матчей за «Барселону», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.