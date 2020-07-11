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Гризманн может пропустить остаток сезона в чемпионате Испании

11 июля 2020, 23:13
Антуан Гризманн. Фото Reuters
Антуан Гризманн. Фото Reuters
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн получил повреждение в матче 36-го тура ла лиги против «Вальядолида» (1:0), утверждает Twitter El Barca juga a RAC1.

29-летний французский футболист испытывает дискомфорт в четырехглавой мышце. Нападающий может пропустить две оставшиеся встречи в чемпионате Испании.

В сезоне-2019/20 Гризманн провел 46 матчей за каталонцев, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

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