Гризманн может пропустить остаток сезона в чемпионате Испании

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн получил повреждение в матче 36-го тура ла лиги против «Вальядолида» (1:0), утверждает Twitter El Barca juga a RAC1.

29-летний французский футболист испытывает дискомфорт в четырехглавой мышце. Нападающий может пропустить две оставшиеся встречи в чемпионате Испании.

В сезоне-2019/20 Гризманн провел 46 матчей за каталонцев, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.