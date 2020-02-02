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Гризманн может перейти в американский клуб Бекхэма

13:48

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в клубе MLS «Интер Майами». Как сообщает El Mundo Deportivo, один из совладельцев клуба Дэвид Бекхэм намерен лично убедить Гризманна переехать в США.

Одним из аргументов для трансфера является интерес француза к НБА — в Майами он сможет регулярно ходить на матчи.

Контракт 28-летнего Гризманна действует до июня 2024 года, отступные за него составляют 800 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн отметился 12 голами и 4 передачами в 29 играх во всех турнирах.

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