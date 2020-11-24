Гризманн: «Месси сказал, что всегда будет рядом со мной в «Барселоне». И он делает это каждый день»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о том, как его приняли в команде после перехода из «Атлетико».

«Я прибыл в «Барселону» после того, как отказал ей годом ранее. В раздевалке могли быть разговоры из-за этого, но я хотел извиниться — если придется — на поле. Когда я перешел, я поговорил с Месси. Он сказал мне, что я был неправ, отказавшись в первый раз, однако он всегда будет рядом со мной. И это то, что он делает каждый день», — приводит слова Гризманна Marca со ссылкой на Movistar.