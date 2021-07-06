Гризманн и Дембеле извинились за скандальное видео
Футболисты «Барселоны» Усман Дембеле и Антуан Гризманн принесли извинения за свое поведение во время предсезонного тура по Японии, ставшее достоянием общественности после публикации видео в соцсетях.
«Я не хотел задеть какое-либо сообщество. Я просто случайно использовал это выражение со своими друзьями, независимо от их происхождения. Я понимаю, что видео могло нанести вред людям этим людям и хотел бы искренне извиниться перед ними», — написал Дембеле в Instagram.
Гризманн на своей странице в Twitter отметил, что выступает против всех форм дискриминации. «Последние несколько дней некоторые люди хотели изобразить меня тем, кем я не являюсь. Я решительно отвергаю обвинения, выдвинутые против меня, и мне очень жаль, если я оскорбил кого-либо из своих японских друзей».
Инцидент произошел в 2019 году. На видеозаписи Дембеле и Гризманн смеются над сотрудниками отеля, которые чинят телевизор в номере.
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