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Гризманн и Дембеле извинились за скандальное видео

13:06
Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Фото Instagram Instagram Усмана Дембеле. Фото Instagram
Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Фото Instagram
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Футболисты «Барселоны» Усман Дембеле и Антуан Гризманн принесли извинения за свое поведение во время предсезонного тура по Японии, ставшее достоянием общественности после публикации видео в соцсетях.

«Я не хотел задеть какое-либо сообщество. Я просто случайно использовал это выражение со своими друзьями, независимо от их происхождения. Я понимаю, что видео могло нанести вред людям этим людям и хотел бы искренне извиниться перед ними», — написал Дембеле в Instagram.

Instagram Усмана Дембеле. Фото Instagram
Instagram Усмана Дембеле. Фото Instagram

Гризманн на своей странице в Twitter отметил, что выступает против всех форм дискриминации. «Последние несколько дней некоторые люди хотели изобразить меня тем, кем я не являюсь. Я решительно отвергаю обвинения, выдвинутые против меня, и мне очень жаль, если я оскорбил кого-либо из своих японских друзей».

Инцидент произошел в 2019 году. На видеозаписи Дембеле и Гризманн смеются над сотрудниками отеля, которые чинят телевизор в номере.

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Иван Шитик все материалы автора

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