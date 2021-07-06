Гризманн и Дембеле извинились за скандальное видео

Футболисты «Барселоны» Усман Дембеле и Антуан Гризманн принесли извинения за свое поведение во время предсезонного тура по Японии, ставшее достоянием общественности после публикации видео в соцсетях.

«Я не хотел задеть какое-либо сообщество. Я просто случайно использовал это выражение со своими друзьями, независимо от их происхождения. Я понимаю, что видео могло нанести вред людям этим людям и хотел бы искренне извиниться перед ними», — написал Дембеле в Instagram.

Instagram Усмана Дембеле. Фото Instagram

Гризманн на своей странице в Twitter отметил, что выступает против всех форм дискриминации. «Последние несколько дней некоторые люди хотели изобразить меня тем, кем я не являюсь. Я решительно отвергаю обвинения, выдвинутые против меня, и мне очень жаль, если я оскорбил кого-либо из своих японских друзей».

Je me suis toujours engag? contre toute forme de discrimination. Depuis quelques jours certaines personnes veulent me faire passer pour l'homme que je ne suis pas. Je r?fute avec fermet? les accusations qui me sont port?es et je suis d?sol? si j'ai pu offenser mes amis japonais. — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) July 5, 2021

Инцидент произошел в 2019 году. На видеозаписи Дембеле и Гризманн смеются над сотрудниками отеля, которые чинят телевизор в номере.