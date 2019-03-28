Гризманн готов на понижение зарплаты ради "Барселоны"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Барселону", информирует El Mundo Deportivo. Каталонцы в прошлом году предлагали французу зарплату 16 миллионов евро в год. Сейчас же он получает 23 миллиона.

Гризманн, сумма отступных за которого летом снизится до 120 миллионов, готов пойти на понижение, однако "Барселона" уже не рассматривает Гризманна в качестве приоритетной покупки. На первый план вышли нападающий "Айнтрахта" Лука Йович и форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд​.