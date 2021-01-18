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Гризманн: «Барселона» облажалась. Мы плохо оборонялись против «Атлетика»

05:05
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Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн подвел итоги матча за Суперкубок Испании против «Атлетика» (2:3).

«Мы облажались. Мы разозлены и расстроены. Когда проигрываешь в финале, испытываешь все плохие чувства, которые только могут быть. Я думаю, что мы плохо оборонялись. Мы мало общались. Это очень важный момент, определяющий исход матча.

В ситуациях, когда теряется мяч, когда нужно ускоряться, кто-то должен кричать. Иногда игроки кричат, иногда — нет», — приводит слова Гризманна Marca.

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