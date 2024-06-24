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Гримальдо рассказал об отношении к «Барселоне»

Виктория Кравченко
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Защитник «Байера» и сборной Испании Алехандро Гримальдо рассказал об отношении к «Барселоне».

«Не держу обиды на «Барселону», у меня нет негативных чувств. Годы там сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Рад тому, чего достиг, все это случилось во многом благодаря опыту в «Барселоне», — цитирует игрока Mundo Deportivo.

Футболист был воспитанником академии команды и 4 года играл за вторую команду. В 2016 году он был продан «Бенфике» за 2 миллиона евро, так и не сыграв за основу каталонского гранда.

Алехандро Гримальдо
ФК Барселона
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