Главный тренер «Валенсии» Хави Грасия подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:2).

«В футболе не существует справедливости. После этой игры я горжусь своими футболистами. В первом тайме мы могли сделать больше. Во втором они забили, хотя у Черышева тоже был момент. Вновь проявился характер команды. Мы приехали побеждать, это было видно на поле.

Я не знаю, станет ли этот матч поворотным моментом. Во многих играх мы были ближе к победе, чем к поражению. Мы всегда хотим побеждать», — приводит слова Грасии Marca.