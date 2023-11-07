«Гранаду» исключили из Кубка Испании за нарушение регламента
«Гранада», выступающая в испанской ла лиге, исключена из текущего розыгрыша Кубка Испании, сообщает Marca.
По информации источника, клубу присудили техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Аросой» в первом раунде турнира, который закончился разгромной победой «Гранады» (3:0).
Это решение связано с выходом на поле вратаря резервной команды «Гранады» Адриана Лопеса, поскольку он считается непрофессиональным футболистом.
Согласно регламенту Кубка Испании, клубы имеют право выпускать игроков резервной команды не старше 23 лет. Лопесу же в январе этого года исполнилось 24 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Жирона
|12
|10
|1
|1
|29-15
|31
|
2
|Реал
|12
|9
|2
|1
|23-8
|29
|
3
|Барселона
|12
|8
|3
|1
|24-12
|27
|
4
|Атлетико
|11
|8
|1
|2
|26-11
|25
|
5
|Атлетик
|12
|6
|3
|3
|21-14
|21
|
6
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|16-15
|20
|
7
|Р. Сосьедад
|12
|5
|4
|3
|20-15
|19
|
8
|Валенсия
|12
|5
|3
|4
|15-13
|18
|
9
|Р. Вальекано
|12
|4
|6
|2
|14-15
|18
|
10
|Лас-Пальмас
|12
|5
|2
|5
|10-11
|17
|
11
|Хетафе
|12
|3
|6
|3
|14-16
|15
|
12
|Осасуна
|12
|4
|1
|7
|14-20
|13
|
13
|Вильярреал
|12
|3
|3
|6
|17-21
|12
|
14
|Алавес
|12
|3
|3
|6
|10-16
|12
|
15
|Севилья
|11
|2
|5
|4
|17-16
|11
|
16
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|10-17
|10
|
17
|Мальорка
|12
|1
|6
|5
|12-18
|9
|
18
|Сельта
|12
|1
|4
|7
|11-20
|7
|
19
|Гранада
|12
|1
|3
|8
|17-29
|6
|
20
|Альмерия
|12
|0
|3
|9
|14-32
|3
|10.11
|23:00
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|11.11
|16:00
|
Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|11.11
|18:15
|
Альмерия – Р. Сосьедад
|- : -
|11.11
|20:30
|
Гранада – Хетафе
|- : -
|11.11
|20:30
|
Осасуна – Лас-Пальмас
|- : -
|11.11
|23:00
|
Реал – Валенсия
|- : -
|12.11
|16:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|12.11
|18:15
|
Барселона – Алавес
|- : -
|12.11
|20:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|12.11
|23:00
|
Атлетико – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|10
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|7
|
|
Жерар Морено
Вильярреал
|7
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|4
|
|
Лукас Робертоне
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|10
|2
|2
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|9
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|10
|1
|4