«Валенсия» и «Гранада» назвали стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата Испании. Российский нападающий гостей Денис Черышев сыграет с первых минут.

Стартовый состав «Гранады»: Силва, Фулькье, Санчес, Дуарте, Нева, Гоналон, Эррера, Кенеди, Пуэртас, Чаррис, Сольдадо.

Стартовый состав «Валенсии»: Доменек, Васс, Мангаля, Диахаби, Гайя, Хасон, Солер, Эскердо, Черышев, Гедеш, Гамейро.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.