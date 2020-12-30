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«Гранада» — «Валенсия»: Черышев выйдет в стартовом составе

18:50
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«Валенсия» и «Гранада» назвали стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата Испании. Российский нападающий гостей Денис Черышев сыграет с первых минут.

Стартовый состав «Гранады»: Силва, Фулькье, Санчес, Дуарте, Нева, Гоналон, Эррера, Кенеди, Пуэртас, Чаррис, Сольдадо.

Стартовый состав «Валенсии»: Доменек, Васс, Мангаля, Диахаби, Гайя, Хасон, Солер, Эскердо, Черышев, Гедеш, Гамейро.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

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