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Гол Рочины принес «Гранаде» победу над «Севильей»

3 октября 2021, 23:56
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«Гранада» дома обыграла «Севилью» (1:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Единственный мяч забил экс-игрок «Рубина» Рубен Рочина. В концовке у гостей был удален Диегу Карлос.

«Гранада» набрала шесть очков и занимает 17-е место. У «Севильи» 14 очков и четвертая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

8-й тур

«Гранада» — «Севилья» — 1:0 (1:0)

Гол: Рочина, 25.

«Гранада»: Машимиану, Кини, Абрам, В.Диас (Санчес, 76), Нева, Монторо (Пуэртас, 46), Гоналон (Мончу, 86), Рочина, Милья (Руис, 86), Суарес, Соро (Эскудеро, 64).

«Севилья»: Буну, Акунья, Кунде, Диегу Карлос, Монтиэль (Хесус Навас, 46), Ракитич (Окампос, 70), Фернанду Режес, Хоан Хордан (Гомес, 46), Ламела (Оскар Родригес, 64), Сусо (Эль-Хаддади, 46), Мир.

Предупреждения: Гоналон, 28. Диегу Карлос, 73. Акунья, 75. Кини, 75. Суарес, 90+1. Окампос, 90+3.

Удаление: Диегу Карлос, 90+1.

Судья: Альберола Рохас.

3 октября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

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Евгений Петров все материалы автора

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