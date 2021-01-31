«Гранада» и «Сельта» завершили матч нулевой ничьей
22:25
«Гранада» сыграла вничью с «Сельтой» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Хозяева набрали 29 очков и занимают седьмое место. У гостей 25 очков и десятая позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
21-й тур
«Гранада» — «Сельта» — 0:0
«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Дуарте, Нева, Монторо, Вико (Пуэртас, 53), Кенеди (Соро, 83), Эррера, Мачис, Суарес (Сольдадо, 67).
«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Мурильо, Кариколь, Тапия, Бельтран (Холсгроув, 60), Нолито (Солари, 60), Аспас, Мина, Мендес.
Предупреждения: Эррера, 12. Мендес, 24. Нолито, 39. Фулькье, 44. Аспас, 69. Мина, 90+2.
Судья: дель Серро Гранде.
31 января. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
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