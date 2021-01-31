«Гранада» и «Сельта» завершили матч нулевой ничьей

«Гранада» сыграла вничью с «Сельтой» (0:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

Хозяева набрали 29 очков и занимают седьмое место. У гостей 25 очков и десятая позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

21-й тур

«Гранада» — «Сельта» — 0:0

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Дуарте, Нева, Монторо, Вико (Пуэртас, 53), Кенеди (Соро, 83), Эррера, Мачис, Суарес (Сольдадо, 67).

«Сельта»: Бланко, Араухо, Мальо, Мурильо, Кариколь, Тапия, Бельтран (Холсгроув, 60), Нолито (Солари, 60), Аспас, Мина, Мендес.

Предупреждения: Эррера, 12. Мендес, 24. Нолито, 39. Фулькье, 44. Аспас, 69. Мина, 90+2.

Судья: дель Серро Гранде.

31 января. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».