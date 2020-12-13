«Гранада» с минимальным счетом победила «Эльче»
«Эльче» принимал «Гранаду» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Гости победили с минимальным счетом — 1:0.
Чемпионат Испании. Лига 1
13-й тур
«Эльче» — «Гранада» — 0:1 (0:1)
Гол: Суарес, 42.
«Эльче»: Бадиа, Барраган, Диего Гонсалес, Верду, Хосема (Миньо, 46), Марконе, Фидель, Пере Милья (Гути, 46), Бойе, Хосан (Ригони, 73), Тете Моренте.
«Гранада»: Силва, Фулькье, Перес, Дуарте, Нева, Гоналон (Кини, 89), Эррера, Милья, Сольдадо (Хорхе Молина, 81), Мачис (Брайс, 89), Суарес (Пуэртас, 75).
Предупреждения: Хосема, 10. Миньо, 48. Диего Гонсалес, 73. Гоналон, 86. Барраган, 90+3. Пуэртас, 90+4.
Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).
13 декабря. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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