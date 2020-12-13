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«Гранада» с минимальным счетом победила «Эльче»

22:29
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«Эльче» принимал «Гранаду» в матче 13-го тура чемпионата Испании. Гости победили с минимальным счетом — 1:0.

Чемпионат Испании. Лига 1

13-й тур

«Эльче» — «Гранада» — 0:1 (0:1)

Гол: Суарес, 42.

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Диего Гонсалес, Верду, Хосема (Миньо, 46), Марконе, Фидель, Пере Милья (Гути, 46), Бойе, Хосан (Ригони, 73), Тете Моренте.

«Гранада»: Силва, Фулькье, Перес, Дуарте, Нева, Гоналон (Кини, 89), Эррера, Милья, Сольдадо (Хорхе Молина, 81), Мачис (Брайс, 89), Суарес (Пуэртас, 75).

Предупреждения: Хосема, 10. Миньо, 48. Диего Гонсалес, 73. Гоналон, 86. Барраган, 90+3. Пуэртас, 90+4.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

13 декабря. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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