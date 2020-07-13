В понедельник, 13 июля, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Гранада» на своем поле примет «Реал». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«Реал» с 80 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Барселону» на один при одной игре в запасе. «Гранада» — 10-я строчка и 50 очков.

Следить за матчем «Гранада» — «Реал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ и на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Гранада» — «Реал»