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«Гранада» — «Реал»: видеотрансляция матча чемпионата Испании

13 июля 2020, 21:00
«Гранада» на своем поле примет «Реал». Фото AFP
«Гранада» на своем поле примет «Реал». Фото AFP
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В понедельник, 13 июля, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании, в котором «Гранада» на своем поле примет «Реал». Начало встречи — в 23.00 по московскому времени.

«Реал» с 80 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая «Барселону» на один при одной игре в запасе. «Гранада» — 10-я строчка и 50 очков.

Следить за матчем «Гранада» — «Реал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ и на сайте Телеспорт.

Видеотрансляция матча «Гранада» — «Реал»

Гранада — Реал

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