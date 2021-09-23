«Реал Сосьедад» вырвал победу в матче с «Гранадой»
«Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду» (3:2) в матче шестого тура чемпионата Испании.
В составе победителей дубль сделал Ариц Элустондо. Также отличился Микель Мерино. У хозяев забивали Херман Санчес и Луис Милья (с пенальти).
«Сосьедад» набрал 13 очков и занимает третье место. У «Гранады» три очка и 18-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
6-й тур
«Гранада» — «Реал Сосьедад» — 2:3 (1:0)
Голы: Санчес, 9 (1:0). Элустондо, 52 (1:1). Мерино, 60 (1:2). Милья, 70 — с пенальти (2:2). Элустондо, 82 (2:3).
«Гранада»: Машимиану, Ариас, Дуарте, Санчес, Нева (Эскудеро, 79), Монторо, Гоналон, Рочина (Бакка, 66), Милья (Мончу, 79), Мачис (Пуэртас, 24), Суарес.
«Реал Сосьедад»: Райан, Сальдуа (Субименди, 76), Элустондо, Ле Норман, Айен Муньос, Мерино, Гевара, Наварро (Валера, 64), Порту (Янузай, 65), Серлот (Субельдия, 78), Ойярсабаль (Лобете, 77).
Предупреждения: Суарес, 28. Рочина, 36. Дуарте, 50. Ариас, 64. Ле Норман, 72. Санчес, 72.
Судья: Писарро Гомес.
23 сентября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
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