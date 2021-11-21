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«Реал» на выезде обыграл «Гранаду»

20:11
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«Реал» победил «Гранаду» (4:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Марко Асенсио, Начо, Винисиус Жуниор и Ферлан Менди. У хозяев забил Луис Суарес. «Гранада» с 67-й минуты играла в меньшинстве после удаления Мончу.

«Реал» набрал 30 очков и на данный момент занимает первое место. У «Гранады» 11 очко и 18-е место.

Испания. Лига 1. 14-й тур
21 нояб, 18:15. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
1:4
Реал
Голы
Асенсио, 19 (0:1), Начо, 25 (0:2), Суарес, 34 (1:2), Винисиус Жуниор, 56 (1:3), Менди, 76 (1:4)
Гранада
Машимиану Санчес Нева Диас (Торренте, 58 ) Кини Гоналон (Руис, 59 ) Мончу Рочина (Хорхе Молина, 59 ) Соро (Эскудеро, 79 ) Суарес Пуэртас (Монторо, 46 )
Реал
Куртуа Карвахаль Алаба (Вальехо, 83) Начо Менди Кроос (Иско, 80) Модрич (Камавинга, 80) Каземиру Бензема (Йович, 80) Асенсио Винисиус Жуниор (Родригу, 71)
Предупреждения
Монторо 62  -  Иско 80
Удаления
Мончу 67
Судьи
Хуан Мартинес Мунуэра

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Наполи 1
1-й тайм

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
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Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
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Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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