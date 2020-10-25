«Гранада» победила «Хетафе» и вышла на второе место в чемпионате Испании

«Гранада» обыграла «Хетафе» в матче 7-го тура чемпионата Испании.

Единственный гол в матче забил полузащитник Анхель Монторо, реализовавший пенальти.

Благодаря этой победе «Гранада» вышла на 2-е место в чемпионате Испании. В активе команды столько же очков, сколько и у лидера — «Реала», однако «Королевский клуб» находится выше по дополнительным показателям. «Хетафе» занимает 7-ю строчку с 10 очками.

Чемпионат Испании. Лига 1

7-й тур

«Хетафе» — «Гранада» — 0:1 (0:1)

Гол: Монторо, 45+2 — с пенальти.

«Хетафе»: Сория, Ньом (Тимор, 64), Д.Суарес, Даконам, Кабако, Оливера, Максимович (Энес Унал, 64), Арамбарри, Кукурелья, Мата (Анхель, 46), Кучо Эрнандес.

«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Х.Санчес, Нева, Монторо (Перес, 74), Кенеди (Мачис, 55), Эррера, Брайс, Хорхе Молина (Соро, 74), Л.Суарес (Пуэртас, 55).

Предупреждения: Мата, 12. Оливера, 22. Х.Санчес, 39. Даконам, 45. Энес Унал, 89. Эррера, 90+1.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

25 октября. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».