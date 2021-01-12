«Гранада» одержала победу в матче с «Осасуной»

«Гранада» победила «Осасуну» (2:0) в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Испании.

«Гранада» набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Осасуны» 15 очков и 19-е место.

Чемпионат Испании. Ла лига

4-й тур

«Гранада» — «Осасуна» — 2:0 (2:0)

Голы: Суарес, 22 (1:0). С.Эррера, 45+1 — в свои ворота (2:0).

«Гранада»: Силва, Дуарте, Х.Санчес, Нева, П.Санчес (Н.Перес, 74), Монторо (Милья, 65), Гоналон (Брайс, 54), Кенеди (Пуэртас, 65), Я.Эррера, Мачис (Сольдадо, 74), Суарес.

«Осасуна»: С.Эррера, Ронкалья, Дав.Гарсия, Эрнандес, Крус, Ойер (Торро, 63), Торрес, Р.Гарсия (Барха, 71), Монкайола, Кальери (Гальего, 71), Хони (Будимир, 63).

Предупреждения: Ойер, 36. Р.Гарсия, 40. Дав.Гарсия, 67. Гальего, 76. Дуарте, 90.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

12 января. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».