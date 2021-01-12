«Гранада» одержала победу в матче с «Осасуной»
«Гранада» победила «Осасуну» (2:0) в перенесенном матче четвертого тура чемпионата Испании.
«Гранада» набрала 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. У «Осасуны» 15 очков и 19-е место.
Чемпионат Испании. Ла лига
4-й тур
«Гранада» — «Осасуна» — 2:0 (2:0)
Голы: Суарес, 22 (1:0). С.Эррера, 45+1 — в свои ворота (2:0).
«Гранада»: Силва, Дуарте, Х.Санчес, Нева, П.Санчес (Н.Перес, 74), Монторо (Милья, 65), Гоналон (Брайс, 54), Кенеди (Пуэртас, 65), Я.Эррера, Мачис (Сольдадо, 74), Суарес.
«Осасуна»: С.Эррера, Ронкалья, Дав.Гарсия, Эрнандес, Крус, Ойер (Торро, 63), Торрес, Р.Гарсия (Барха, 71), Монкайола, Кальери (Гальего, 71), Хони (Будимир, 63).
Предупреждения: Ойер, 36. Р.Гарсия, 40. Дав.Гарсия, 67. Гальего, 76. Дуарте, 90.
Судья: Гонсалес Фуэртес.
12 января. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
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