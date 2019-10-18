«Гранада» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место

«Гранада» с минимальным счетом победила «Осасуну» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Домингуш Дуарте.

«Гранада» набрала 17 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Осасуна» с 11 баллами располагается 10-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

9-й тур

«Гранада» — «Осасуна» — 1:0 (1:0)

Гол: Дуарте, 38.

«Гранада»: Силва, Диас, Х.А.Мартинес, Дуарте, Нева, Гоналон, Я.Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Азиз, 59), Вадильо (Мачис, 67), Фернандес (Рамос, 85).

«Осасуна»: Р.Мартинес, Ронкалья, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Ойер (Мерида, 62), Брашанац (Вильяр, 77), Торрес, Монкайола, Брандон (Лопес, 66), Авила.

Предупреждения: Эступиньян, 13. Брандон, 24. Фернандес, 27. Авила, 40. Ойер, 54. Эрнандес, 78. Мерида, 90+2.

Удаление: Мерида, 90+2.

Судья: Эстрада Фернандес.

18 октября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

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