«Гранада» обыграла «Осасуну» и поднялась на второе место
«Гранада» с минимальным счетом победила «Осасуну» в матче 9-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Домингуш Дуарте.
«Гранада» набрала 17 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице, «Осасуна» с 11 баллами располагается 10-й строчке.
Чемпионат Испании
Лига 1
9-й тур
«Гранада» — «Осасуна» — 1:0 (1:0)
Гол: Дуарте, 38.
«Гранада»: Силва, Диас, Х.А.Мартинес, Дуарте, Нева, Гоналон, Я.Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Азиз, 59), Вадильо (Мачис, 67), Фернандес (Рамос, 85).
«Осасуна»: Р.Мартинес, Ронкалья, Эступиньян, Видаль, Эрнандес, Ойер (Мерида, 62), Брашанац (Вильяр, 77), Торрес, Монкайола, Брандон (Лопес, 66), Авила.
Предупреждения: Эступиньян, 13. Брандон, 24. Фернандес, 27. Авила, 40. Ойер, 54. Эрнандес, 78. Мерида, 90+2.
Удаление: Мерида, 90+2.
Судья: Эстрада Фернандес.
18 октября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр