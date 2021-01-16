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«Гранада» может купить защитника «Барселоны»

15:01
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«Гранада» собирается усилить позицию левого защитника и хочет купить Хуниора Фирпо из «Барселоны», сообщает AS.

В клубе видят нехватку футболистов на этой позиции: Карлос Нева отыграл 26 матчей, в то время как его клуб сыграл больше всех игр в Европе — 29.

24-летний Фирпо провел 10 матчей в сезоне и лишь в двух из них отыграл все 90 минут. На счету игрока 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

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