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Сегодня, 00:56

«Гранада» сыграла вничью с «Кадисом» и прервала серию из пяти поражений

Сергей Разин
корреспондент

«Гранада» в матче 26-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.

На 33-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Дуарте.

«Гранада» прервала серию из пяти поражений с 25 очками расположилась на 17-м месте в турнирной таблице. «Кадис» с 21 очком — на 18-й строчке.

Испания. Лига 1. 26-й тур
28 февр, 23:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
0:0
Кадис
Гранада
Машимиану Санчес Нева Дуарте Милья Руис (Кини, 76) Торренте Суарес (Хорхе Молина, 85) Пуэртас (Рочина, 89) Узуни (Мачис, 46) Кольядо (Петрович, 76)
Кадис
Ледесма Фали (Карселeн, 59) Акапо (Алехо, 59) Арсамендия Эрнандес Чуст Алькарас Сан Эметерио (Фернандес, 83) Лосано (Переа, 74) Негредо Лукас (Собрино, 83)
Предупреждения
Санчес 35’, Узуни 42’, Торренте 79’  -  Арсамендия 32’, Алькарас 48’, Сан Эметерио 74’
Удаления
Дуарте 33’
Судьи
Мартинес (Испания)

ФК Гранада
ФК Кадис
1
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И В Н П +/- О
1
 Реал 26 18 6 2 52-20 60
2
 Севилья 26 15 9 2 39-18 54
3
 Бетис 26 14 4 8 48-32 46
4
 Барселона 25 12 9 4 46-28 45
5
 Атлетико 26 13 6 7 47-34 45
6
 Вильярреал 26 11 9 6 47-25 42
7
 Р. Сосьедад 25 11 8 6 25-25 41
8
 Атлетик 26 9 10 7 29-25 37
9
 Валенсия 26 8 9 9 38-42 33
10
 Сельта 26 8 8 10 29-28 32
11
 Осасуна 26 8 8 10 25-31 32
12
 Р. Вальекано 25 9 4 12 28-30 31
13
 Эспаньол 26 7 8 11 31-40 29
14
 Эльче 26 7 8 11 28-37 29
15
 Хетафе 26 6 9 11 26-30 27
16
 Мальорка 25 6 8 11 23-39 26
17
 Гранада 26 5 10 11 27-40 25
18
 Кадис 26 3 12 11 21-39 21
19
 Алавес 26 5 6 15 21-44 21
20
 Леванте 26 3 9 14 28-51 18
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Леванте – Эльче
 3 : 0
26.02 16:00
Мальорка – Валенсия
 0 : 1
26.02 18:15
Хетафе – Алавес
 2 : 2
26.02 20:30
Р. Вальекано – Реал
 0 : 1
26.02 23:00
Атлетико – Сельта
 2 : 0
27.02 16:00
Вильярреал – Эспаньол
 5 : 1
27.02 18:15
Севилья – Бетис
 2 : 1
27.02 20:30
Р. Сосьедад – Осасуна
 1 : 0
27.02 23:00
Барселона – Атлетик
 4 : 0
28.02 23:00
Гранада – Кадис
 0 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 7
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Жорди Альба

Барселона

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
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Иньиго Мартинес

Атлетик

 20 1 6
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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