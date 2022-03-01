«Гранада» сыграла вничью с «Кадисом» и прервала серию из пяти поражений

«Гранада» в матче 26-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.

На 33-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Дуарте.

«Гранада» прервала серию из пяти поражений с 25 очками расположилась на 17-м месте в турнирной таблице. «Кадис» с 21 очком — на 18-й строчке.