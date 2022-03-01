«Гранада» сыграла вничью с «Кадисом» и прервала серию из пяти поражений
«Гранада» в матче 26-го тура чемпионата Испании на своем поле сыграла вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.
На 33-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Дуарте.
«Гранада» прервала серию из пяти поражений с 25 очками расположилась на 17-м месте в турнирной таблице. «Кадис» с 21 очком — на 18-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|26
|18
|6
|2
|52-20
|60
|
2
|Севилья
|26
|15
|9
|2
|39-18
|54
|
3
|Бетис
|26
|14
|4
|8
|48-32
|46
|
4
|Барселона
|25
|12
|9
|4
|46-28
|45
|
5
|Атлетико
|26
|13
|6
|7
|47-34
|45
|
6
|Вильярреал
|26
|11
|9
|6
|47-25
|42
|
7
|Р. Сосьедад
|25
|11
|8
|6
|25-25
|41
|
8
|Атлетик
|26
|9
|10
|7
|29-25
|37
|
9
|Валенсия
|26
|8
|9
|9
|38-42
|33
|
10
|Сельта
|26
|8
|8
|10
|29-28
|32
|
11
|Осасуна
|26
|8
|8
|10
|25-31
|32
|
12
|Р. Вальекано
|25
|9
|4
|12
|28-30
|31
|
13
|Эспаньол
|26
|7
|8
|11
|31-40
|29
|
14
|Эльче
|26
|7
|8
|11
|28-37
|29
|
15
|Хетафе
|26
|6
|9
|11
|26-30
|27
|
16
|Мальорка
|25
|6
|8
|11
|23-39
|26
|
17
|Гранада
|26
|5
|10
|11
|27-40
|25
|
18
|Кадис
|26
|3
|12
|11
|21-39
|21
|
19
|Алавес
|26
|5
|6
|15
|21-44
|21
|
20
|Леванте
|26
|3
|9
|14
|28-51
|18
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|23:00
|
Леванте – Эльче
|3 : 0
|26.02
|16:00
|
Мальорка – Валенсия
|0 : 1
|26.02
|18:15
|
Хетафе – Алавес
|2 : 2
|26.02
|20:30
|
Р. Вальекано – Реал
|0 : 1
|26.02
|23:00
|
Атлетико – Сельта
|2 : 0
|27.02
|16:00
|
Вильярреал – Эспаньол
|5 : 1
|27.02
|18:15
|
Севилья – Бетис
|2 : 1
|27.02
|20:30
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|1 : 0
|27.02
|23:00
|
Барселона – Атлетик
|4 : 0
|28.02
|23:00
|
Гранада – Кадис
|0 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|19
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|20
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|24
|1
|4
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