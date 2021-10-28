«Гранада» спаслась от поражения в матче с «Хетафе»

«Гранада» и «Хетафе» сыграли вничью (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.

На 36-й минуте гостей вывел вперед Энес Унал. В концовке игры Хорхе Молина сравнял результат. До этого Луис Суарес не релизовал пенальти.

«Хетафе» набрал три очка и остался на последнем месте. У «Гранады» восемь очков и 17-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

11-й тур

«Гранада» — «Хетафе» — 1:1 (0:1)

Голы: Энес Юнал, 36 (0:1). Хорхе Молина, 90+7 (1:1).

Нереализованный пенальти: Л.Суарес, 78 (мимо)

«Гранада»: Машимиану, Эскудеро, Кини (Хорхе Молина, 57), Абрам, Диас, Монторо (Пуэртас, 57), Рочина, Милья, Мончу (Бакка, 79), Мачис (Соро, 79), Л.Суарес.

«Хетафе»: Сория, Ньом, Д.Суарес (Сильва, 86), Митрович, Кабако (Тимор, 68), Куэнка, Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 68), Энес Юнал (Иглесиас, 86), Поведа (Мата, 79).

Предупреждения: Монторо, 45. Ньом, 60. Максимович, 77. Энес Юнал, 78. Сория, 80.

Судья: Кордеро Вега.

28 октября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».