«Гранада» спаслась от поражения в матче с «Хетафе»
«Гранада» и «Хетафе» сыграли вничью (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Испании.
На 36-й минуте гостей вывел вперед Энес Унал. В концовке игры Хорхе Молина сравнял результат. До этого Луис Суарес не релизовал пенальти.
«Хетафе» набрал три очка и остался на последнем месте. У «Гранады» восемь очков и 17-я позиция.
Чемпионат Испании. Ла лига
11-й тур
«Гранада» — «Хетафе» — 1:1 (0:1)
Голы: Энес Юнал, 36 (0:1). Хорхе Молина, 90+7 (1:1).
Нереализованный пенальти: Л.Суарес, 78 (мимо)
«Гранада»: Машимиану, Эскудеро, Кини (Хорхе Молина, 57), Абрам, Диас, Монторо (Пуэртас, 57), Рочина, Милья, Мончу (Бакка, 79), Мачис (Соро, 79), Л.Суарес.
«Хетафе»: Сория, Ньом, Д.Суарес (Сильва, 86), Митрович, Кабако (Тимор, 68), Куэнка, Максимович, Арамбарри, Аленья (Флорентину, 68), Энес Юнал (Иглесиас, 86), Поведа (Мата, 79).
Предупреждения: Монторо, 45. Ньом, 60. Максимович, 77. Энес Юнал, 78. Сория, 80.
Судья: Кордеро Вега.
28 октября. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
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