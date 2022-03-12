«Эльче» с минимальным счетом победил «Гранаду»

«Эльче» с минимальным счетом победил «Гранаду» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором решающего мяча стал полузащитник Фидель в первом тайме.

Нападающий «Эльче» Эсекиэль Понсе, права на которого принадлежат «Спартаку», провел на поле 75 минут.