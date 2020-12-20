«Гранада» одержала победу в матче с «Бетисом»

«Гранада» обыграла «Бетис» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Испании.

Дубль в составе хозяев сделал Роберто Сольдадо. «Гранада» набрала 21 очко и занимает шестое место. У «Бетиса» 16 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Испании. Ла лига

14-й тур

«Гранада» — «Бетис» — 2:0 (2:0)

Голы: Сольдадо, 14 — с пенальти (1:0). Сольдадо, 20 (2:0).

«Гранада»: Силва, Фулькье, Дуарте, Х.Санчес, Нева, Гоналон, Эррера, Милья (Брайс, 79), Сольдадо (Пуэртас, 57), Мачис (Кенеди, 61), Суарес (Хорхе Молина, 78).

«Бетис»: Хоэль Роблес, Виктор Руис, Бартра, Миранда, Эмерсон, Фекир, Виллиам Карвалью (Манди, 90+3), Родригес (Хуанми, 46), Родри (Борха Иглесиас, 64), Санабрия (Лорен Морон, 64), Руибаль (Тельо, 46).

Предупреждения: Эррера, 9. Родригес, 11. Сольдадо, 15. Гоналон, 30. Эмерсон, 67. Фекир, 87. Виллиам Карвалью, 90+1.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

20 декабря. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».