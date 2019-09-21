«Гранада» — «Барселона»: Месси остался в запасе гостей
21:12
Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 5-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». В список из 11-ти основных игроков не попал нападающий и капитан каталонцев Лионель Месси, который остался в запасе.
Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Фирпо — Ракитич, Роберто, де Йонг — Перес, Суарес, Гризманн.
Запасные: Нето, Тодибо, Мело, Видаль, Бускетс, Месси, Фати
? XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 21, 2019
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