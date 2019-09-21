Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Испания

«Гранада» — «Барселона»: Месси остался в запасе гостей

21:12
Теги:

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на матч 5-го тура чемпионата Испании с «Гранадой». В список из 11-ти основных игроков не попал нападающий и капитан каталонцев Лионель Месси, который остался в запасе.

Стартовый состав «Барселоны»: Тер Штеген — Семеду, Пике, Лангле, Фирпо — Ракитич, Роберто, де Йонг — Перес, Суарес, Гризманн.

Запасные: Нето, Тодибо, Мело, Видаль, Бускетс, Месси, Фати

Гранада — Барселона

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир