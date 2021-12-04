«Гранада» обыграла «Алавес»
«Гранада» выиграла у «Алавеса» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:1. Антонио Пуэртас на 14-й минуте вывел хозяев вперед. В концовке встречи баскская команда отыгралась благодаря автоголу, однако Сантьяго Ариас забил и вырвал для «Гранады» победу.
«Гранада» занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги, а «Алавес» — 16-е.
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