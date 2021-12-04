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«Гранада» обыграла «Алавес»

00:53
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«Гранада» выиграла у «Алавеса» в матче 16-го тура чемпионата Испании — 2:1. Антонио Пуэртас на 14-й минуте вывел хозяев вперед. В концовке встречи баскская команда отыгралась благодаря автоголу, однако Сантьяго Ариас забил и вырвал для «Гранады» победу.

«Гранада» занимает 15-е место в турнирной таблице ла лиги, а «Алавес» — 16-е.

Испания. Лига 1. 16-й тур
03 дек, 23:00. Nuevo Los Carmenes (Гранада)
Гранада
2:1
Алавес
Голы
Пуэртас, 14 (1:0), Абрам, 81 (1:1), Ариас, 86 (2:1)
Гранада
Машимиану Эскудеро (Брайс Этеки, 61 ) Нева Кини Абрам Гоналон Милья (Ариас, 80 ) Торренте Суарес Пуэртас (Мончу, 80 ) Хорхе Молина (Соро, 70 )
Алавес
Пачеко Лагуардия Агиррегабирия Лежен Лопес Лум (Томас Пина, 71) Мойя (Ману Гарсия, 57) Понс (Силла, 78) Хоселу Риоха Мендес (Пеллистри, 71)
Предупреждения
Абрам 40, Брайс Этеки 79  -  Лагуардия 45, Лопес 86
Судьи
Рохас

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ахмат

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78

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Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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