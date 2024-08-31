«Гранада» Абаскаля установила антирекорд клуба на старте сезона

«Гранада» в матче 3-го тура сегунды на своем поле уступила «Уэске» (1:3).

Андалусийцы под руководством Гильермо Абаскаля проиграли оба стартовых домашних матча — такое произошло впервые в истории клуба за 35 сезонов.

После трех туров «Гранада» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка. Абаскаль возглавил команду летом 2024 года после того, как покинул «Спартак».