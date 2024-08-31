Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:12

«Гранада» Абаскаля установила антирекорд клуба на старте сезона

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гильермо Абаскаль.
Фото Global Look Press

«Гранада» в матче 3-го тура сегунды на своем поле уступила «Уэске» (1:3).

Андалусийцы под руководством Гильермо Абаскаля проиграли оба стартовых домашних матча — такое произошло впервые в истории клуба за 35 сезонов.

После трех туров «Гранада» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 3 очка. Абаскаль возглавил команду летом 2024 года после того, как покинул «Спартак».

ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
2
1
Читайте также
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
В США сообщили о гибели нападающего «Коламбуса» Годро и его брата
Гладков: кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ обстреляли Белгород
Жеребьевка на компьютере, никакого группового этапа, больше матчей и писклявый гимн. Что нужно знать о новой «платной» Лиге чемпионов по футболу сезона 2024-2025
Стали известны подробности о летчике сбитого на Украине истребителя F-16
На борту пропавшего на Камчатке вертолета могут находиться 19 пассажиров
Популярное видео
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 3 3 0 0 6-3 9
2
 Вильярреал 3 2 1 0 8-6 7
3
 Сельта 3 2 0 1 8-6 6
4
 Атлетико 3 1 2 0 5-2 5
5
 Реал 3 1 2 0 5-2 5
6
 Леганес 3 1 2 0 3-2 5
7
 Жирона 3 1 1 1 5-4 4
8
 Р. Вальекано 3 1 1 1 3-3 4
9
 Алавес 3 1 1 1 3-3 4
10
 Атлетик 3 1 1 1 3-3 4
11
 Вальядолид 3 1 1 1 1-3 4
12
 Осасуна 3 1 1 1 2-5 4
13
 Р. Сосьедад 3 1 0 2 3-4 3
14
 Севилья 3 0 2 1 3-4 2
15
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 4-5 2
16
 Мальорка 3 0 2 1 1-2 2
17
 Бетис 2 0 2 0 1-1 2
18
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
19
 Эспаньол 3 0 1 2 0-2 1
20
 Валенсия 3 0 0 3 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.08 18:00
Барселона – Вальядолид
 - : -
31.08 20:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
31.08 20:00
Эспаньол – Р. Вальекано
 - : -
31.08 22:30
Леганес – Мальорка
 - : -
31.08 22:30
Валенсия – Вильярреал
 - : -
1.09 18:00
Алавес – Лас-Пальмас
 - : -
1.09 18:00
Осасуна – Сельта
 - : -
1.09 20:00
Хетафе – Р. Сосьедад
 - : -
1.09 20:00
Севилья – Жирона
 - : -
1.09 22:30
Реал – Бетис
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Жирона

 2
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 2
Оливер Макберни

Оливер Макберни

Лас-Пальмас

 2
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 2
И К Ж
Александр Седлар

Александр Седлар

Алавес

 1 1 1
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 2 1 1
Микель Ойярсабаль

Микель Ойярсабаль

Реал Сосьедад

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости