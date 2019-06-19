"Говорили, что я больше не буду играть в футбол". "Реал" провел презентацию Менди

В Мадриде состоялась презентация защитника Ферлана Менди, который ранее перешел в "Реал" из "Лиона". Игрок рассказал о трудностях в начале своей карьеры и главном тренере мадридцев Зинедине Зидане.

– Когда мне было 15 лет, сделали операцию на бедре, - цитирует ESPN защитника. - Говорили, что я больше не буду играть в футбол. Провел некоторое время в инвалидной коляске, шесть или семь месяцев в больнице, чтобы снова научиться ходить, а теперь я нахожусь в "Реале". Это действительно невероятно. "Реал" может многому научить меня в футболе и жизни. Хочу выиграть как можно больше титулов вместе с Мадридом.

Очень важно, что тренером является Зинедин Зидан. Это поможет мне и облегчит мою адаптацию, потому что он говорит по-французски. Для меня большая честь делиться раздевалкой с легендой. Работать с ним – это действительно особенное.

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