«Горжусь, что мы разделили вместе великие моменты». Роналду отреагировал на уход Касильяса из футбола
14:58
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал решение бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру. Футболисты вместе выступали за «Королевский клуб» с 2009 по 2015 год.
— Горжусь, что мы вместе разделили великие моменты, — написал в сториз своего Instagram Роналду.
За период совместных выступлений за «Реал» Касильяс и Роналду выиграли чемпионат Испании, дважды становились обладателями Кубка Испании и по одному разу выигрывали Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
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