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«Горжусь, что мы разделили вместе великие моменты». Роналду отреагировал на уход Касильяса из футбола

14:58
Криштиану Роналду (слева) и Икер Касильяс. Фото AFP
Криштиану Роналду (слева) и Икер Касильяс. Фото AFP
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал решение бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру. Футболисты вместе выступали за «Королевский клуб» с 2009 по 2015 год.

— Горжусь, что мы вместе разделили великие моменты, — написал в сториз своего Instagram Роналду.

За период совместных выступлений за «Реал» Касильяс и Роналду выиграли чемпионат Испании, дважды становились обладателями Кубка Испании и по одному разу выигрывали Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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