«Горжусь, что мы разделили вместе великие моменты». Роналду отреагировал на уход Касильяса из футбола

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал решение бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса завершить карьеру. Футболисты вместе выступали за «Королевский клуб» с 2009 по 2015 год.

— Горжусь, что мы вместе разделили великие моменты, — написал в сториз своего Instagram Роналду.

За период совместных выступлений за «Реал» Касильяс и Роналду выиграли чемпионат Испании, дважды становились обладателями Кубка Испании и по одному разу выигрывали Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.