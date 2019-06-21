"Гордимся твоей легендарной карьерой". "Атлетико" поздравило Торреса

Официальный Твиттер "Атлетико" поздравил нападающего "Саган Тосу" Фернандо Торреса с завершением карьеры. 35-летний испанец выступал за "матрасников" с 2001 по 2007 год, а также с 2016 по 2018.

"Очень гордимся легендарной карьерой Торреса", – написано в Твиттере "Атлетико".

Торрес – чемпион мира в составе сборной Испании и двукратный чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов в составе "Челси", а также также обладатель кубка Лиги Европы в составе лондонского клуба и "Атлетико". За всю карьеру провел 706 матчей, в которых забил 252 гола и отдал 73 голевых передачи.

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры