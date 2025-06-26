Гонсало Гарсия планирует продолжить карьеру в «Реале»

Нападающий «Реала» Гонсало Гарсия настроен на продолжение карьеры в основном составе мадридцев, сообщает Diario AS.

«Я здесь уже давно. Это мечта. Моя цель и желание — быть частью первой команды», — цитирует 21-летнего испанца Diario AS.

На клубном чемпионате мира Гарсия в двух матчах забил гол и отдал результативную передачу. В сезоне-2024/25 за «Кастилью», вторую команду мадридцев, он в 26 матчах забил 25 голов и отдал 4 голевые передачи. В ла лиге у него один голевой пас в трех матчах за основную команду.

Контракт Гарсии с «Кастильей» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 8 миллионов евро.