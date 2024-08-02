Гонсалес подтвердил, что продолжит карьеру в «Краснодаре»

Защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес подтвердил, что этим летом перейдет в «Краснодар».

«Ни я, ни клуб, ни моя семья не ожидали этого, но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться или где мы окажемся завтра, и вот так оно и произошло», — приводит слова Гонсалеса As со ссылкой на его интервью IB3.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» договорился о трансфере уругвайского защитника за 4 миллионов евро. «Быки» готов платить 29-летнему игроку в два раза больше, чем он получал в Испании.

Гонсалес перешел в «Мальорку» в 2022 году. За это время он провел 71 матч во всех турнирах и забил 4 гола.