Гонсалес подтвердил, что продолжит карьеру в «Краснодаре»
Защитник «Мальорки» Джованни Гонсалес подтвердил, что этим летом перейдет в «Краснодар».
«Ни я, ни клуб, ни моя семья не ожидали этого, но в футболе есть одна особенность: мы никогда не знаем, что может случиться или где мы окажемся завтра, и вот так оно и произошло», — приводит слова Гонсалеса As со ссылкой на его интервью IB3.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» договорился о трансфере уругвайского защитника за 4 миллионов евро. «Быки» готов платить 29-летнему игроку в два раза больше, чем он получал в Испании.
Гонсалес перешел в «Мальорку» в 2022 году. За это время он провел 71 матч во всех турнирах и забил 4 гола.
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
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4
|Атлетико
|0
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|0
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|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
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|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
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|
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9
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|0
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|0
|0
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|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Эспаньол
|0
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|15.08
|20:00
|
Атлетик – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Жирона
|- : -
|16.08
|20:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|16.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|17.08
|20:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|17.08
|22:30
|
Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|20:00
|
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|22:30
|
Мальорка – Реал
|- : -
|19.08
|20:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|19.08
|22:30
|
Вильярреал – Атлетико
|- : -
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