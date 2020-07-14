Голы Менди и Бензема принесли «Реалу» победу над «Гранадой»

«Реал» переиграл «Гранаду» в выездном матче 36-го тура чемпионата Испании (2:1). В первом тайме в составе мадридцев голы забили французы Ферлан Менди и Карим Бензема. Хозяева отыграли один мяч после перерыва — забитым мячом отметился Дарвин Мачис.

«Реал» с 83 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Гранада» идет 10-м.

Чемпионат Испании

36-й тур

«Гранада» — «Реал» — 1:2 (0:2)

Голы: Менди, 10 (0:1). Бензема, 16 (0:2). Мачис, 50 (1:2).

«Гранада»: Силва, Фулькье (Монторо, 55), В.Диас (Пуэртас, 46), Дуарте, Санчес, Вико (Брайс, 75), Азиз, Эррера (Антоньин, 75), Мачис (Исмаил, 85), Фернандес, Жил Диаш.

«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос, Иско (Асенсио, 64), Каземиру, Вальверде (Родригу, 64), Бензема.

Предупреждения: Менди, 17. Дуарте, 46. Жил Диаш, 58. Куртуа, 90+3.

Судья: Хайме Латре.

13 июля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».