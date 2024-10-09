Головин — о посте про «Барселону»: «В этом нет большого смысла, просто прикол»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал про свой шуточный пост в социальных сетях после победы над «Барселоной» в матче Лиги чемпионов (2:1).

— Можешь объяснить свою публикацию после победы над «Барселоной»?

— Это просто шутка. Когда-то в детстве написал, когда мы с друзьями смотрели эль-класико. Ничего такого, решил просто вспомнить. От друзей много прилетело шуток. В этом нет большого смысла, просто прикол.

Почему перестал писать посты в ВК? Может, потому что стену удалили. А так — просто повзрослел.

«Ну вот и лузнула «Барса», — написал хавбек в Telegram-канале, сделав отсылку к своему посту 2012 года.