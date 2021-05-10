Голкипер Яго Эррерин покинет «Атлетик» в конце сезона
19:45
Вратарь «Атлетика» Яго Эррерин уйдет из команды по окончании сезона, сообщает официальный Twitter баскского клуба 10 мая.
?? Iago Herrer?n will leave Athletic Club at the end of the season.— Athletic Club (@Athletic_en) May 10, 2021
?? 8 seasons and 119 matches as a Lion.
? Thank you and best of luck in the future, Iago??#AthleticClub ? pic.twitter.com/S4wd9UbR5x
33-летний вратарь выступал за команду на протяжении восьми сезонов. Он провел за команду 119 матчей. В текущем сезоне он ни разу не вышел на поле.
В составе «Атлетика» Эррерин стал победителем Суперкубка Испании.
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