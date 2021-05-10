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Голкипер Яго Эррерин покинет «Атлетик» в конце сезона

19:45
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Вратарь «Атлетика» Яго Эррерин уйдет из команды по окончании сезона, сообщает официальный Twitter баскского клуба 10 мая.

33-летний вратарь выступал за команду на протяжении восьми сезонов. Он провел за команду 119 матчей. В текущем сезоне он ни разу не вышел на поле.

В составе «Атлетика» Эррерин стал победителем Суперкубка Испании.

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