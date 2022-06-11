Голкипер «Валенсии» Силессен может вернуться в Нидерланды

Голкипер «Валенсии» Яспер Силессен может покинуть клуб этим летом. «Летучие мыши» готовы расстаться с вратарем, чей контракт истекает в 2023 году, сообщает Mundo Deportivo.

33-летний вратарь хотел бы вернуться в Нидерланды. У него уже есть предложения от ПСВ и «Аякса».

В прошедшем сезоне Силессен провел в чемпионате Испании 17 матчей, в которых пропустил 29 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 3 миллиона евро.