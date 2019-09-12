Голкипер «Леганеса» Куэльяр экстренно госпитализирован

Голкипер «Леганеса» Иван Куэльяр был экстренно госпитализирован в связи с абсцессом печени, сообщает Marca. В настоящее время 35-летний вратарь проходит курс лечения антибиотиками.

Ожидается, что в ближайшие дни Куэльяр будет выписан из больницы и вернется в строй. При этом матч 4-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» ему придется пропустить. Ранее вратарь пропустил игру с «Атлетико» из-за боли в спине.

После 3-х туров «Леганес» не набрал ни одного очка и идет на последнем месте в чемпионате Испании.